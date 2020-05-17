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بعد 3 قفزات قياسية.. تراجع في معدل الإصابات الجديدة بكورونا في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-17T16:26:44+03:00
2020-05-17T17:46:09+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
بعد 3 قفزات قياسية.. تراجع في معدل الإصابات الجديدة بكورونا في السعودية

كل الوطن الرياض: بعد سلسلة قفزات قياسية متتالية، سجلت المملكة السعودية، اليوم الأحد انخفاضا في معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض “كوفيد-19” تسجيل 2736 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 2840 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة منذ بداية الجائحة 54752.

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وسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في مكة المكرمة (557) والرياض (488) والمدينة المنورة (392) وجدة (357) والدمام (286) والهفوف والجبيل (149 في كل منهما).

ولليوم الثاني على التوالي، سجلت المملكة 10 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الوفيات فيها 312 وفاة.

وتماثل 2056 مريضا للشفاء من كورونا في المملكة خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 25722 شخصا.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة قفزات قياسية متتالية في حصيلة الإصابات بكورونا في السعودية، حيث سجلت في المملكة أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية 2039 و2307 و2840 إصابة بالعدوى، على التوالي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383702

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