حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 90 ألف حالة

كل الوطن – وكالات: تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، حاجز 90 ألف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1515311 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 90332 وفاة، ما يعادل 5.96% من عدد الحالات الإجمالي، و340609 حالات شفاء، أي 22.47%.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا وأيضا من حيث حصيلة الوفيات.

وسبق أن غيرت الإدارة الأمريكية توقعاتها بشأن عدد ضحايا فيروس كورونا عدة مرات، وبعد أن اعتبر الرئيس، دونالد ترامب، في أواخر مارس أن هذا العدد سيتراوح بين 100 ألف و200 ألف، قال لاحقا إنه لن يتجاوز 75 ألف حالة، وذكر بعد ذلك أن إجمالي المتوفين بالمرض سيصل إلى 90 ألفا أو 100 ألف، إلا أنه يصر على أن إجراءات السلطات منعت من “وفاة مليون أو مليوني شخص” جراء الجائحة.