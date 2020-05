أوباما يواصل هجومه على إدارة ترامب.. والأخير يطالب بتحرك رسمي

كل الوطن – العربية نت: في تحرك ينذر بتحول السباق الرئاسي إلى واحد من أهم الانتخابات في تاريخ أميركا، شن الرئيس السابق باراك أوباما هجوما حادا على المسؤولين الحكوميين المكلفين بالتعامل مع فيروس كورونا، بحجة أن الوباء أظهر أنهم غير أكفاء.

وقال أوباما: “أكثر من أي شيء آخر، أدى هذا الوباء إلى تمزيق الستار بالكامل على فكرة أن الكثير من المسؤولين يعرفون ما يفعلونه”. وأضاف أن “الكثير منهم لا يتظاهرون حتى بتولي المسؤولية”.

وجاءت هذه التصريحات في “Show Me Your Walk, HBCU [Historically Black Colleges and Universities] Edition,” وهو حدث مدته ساعتان للطلاب المتخرجين من الكليات والجامعات السوداء، تم بثه على “يوتيوب” و”فيسبوك” و”تويتر”.

ووصفت “فوكس نيوز” Fox News انتقاداته السياسية بأنها كانت غير متوقعة، بالنظر إلى المكان والحدث. وتطرق أوباما إلى الأحداث الجارية خارج نطاق الفيروس وآثاره الاجتماعية والاقتصادية. وعلى الرغم من أن أوباما لم يذكر الرئيس دونالد ترمب مباشرة، إلا أنه انتقد في السابق رد الإدارة الأميركية باعتبارها تعاني من الأنانية.

وتابع أوباما بأن هذه الانتخابات القادمة مهمة على كل المستويات لأن ما سنقاتله ليس مجرد فرد معين أو حزب سياسي. وأضاف: “ما نحاربه هو هذه الاتجاهات طويلة المدى التي تكون فيها الأنانية، والانقسام، ورؤية الآخرين على أنهم عدو.. أصبحت أقوى في الحياة الأميركية”.

ويقول خبراء إن تصريحات أوباما السبت أحدثت علامة على أن الرئيس السابق يعتزم لعب دور نشط بشكل متزايد في الانتخابات المقبلة.

