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ضبط 3 أشخاص امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة في استراحة بالقصيم

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
ضبط 3 أشخاص امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة في استراحة بالقصيم

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن، واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود، امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات، وضبط بحوزتهم ( 15 وعاءً للتخزين، 306 عبوات مملوءةٍ بالمادة المسكرة )، والأدوات المستخدمة في تصنيع تلك المواد، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383737

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