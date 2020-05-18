ضبط 3 أشخاص امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة في استراحة بالقصيم

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن، واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود، امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات، وضبط بحوزتهم ( 15 وعاءً للتخزين، 306 عبوات مملوءةٍ بالمادة المسكرة )، والأدوات المستخدمة في تصنيع تلك المواد، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.
حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 90 ألف حالةبعد 3 قفزات قياسية.. تراجع في معدل الإصابات الجديدة بكورونا في السعوديةالكويت تسجل 1048 إصابة جديدة بكورونااكتشاف علامات مميزة جديدة لـ “كوفيد-19”الإمارات تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بـ”كوفيد-19″رغم الحظر… عرض فيديو صادم لاستمرار أسواق آسيوية ببيع الخفافيش والقرود والثعابينمفاجآت خطيرة بشأن “كلوروكين” دواء ترامب السحري لعلاج كوفيد 19السعودية تكشف طريقة علاج مصابي كورونا في المملكةالولايات المتحدة تسجّل 27,191 إصابة مؤكدة و 2,043 حالة وفاة نتيجة فيروس كوروناالكويت: 885 إصابة جديدة بكورونا.. وتسجيل 8 حالات وفاة