تسجيل الدخول
» » » “صحة عسير”: لم نهدِ مبالغ مالية في أكياسنا

“صحة عسير”: لم نهدِ مبالغ مالية في أكياسنا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-18T03:21:09+03:00
2020-05-18T03:22:09+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“صحة عسير”: لم نهدِ مبالغ مالية في أكياسنا

كل الوطن – الرياض: أكدت صحة عسير، عدم صحة المقطع المتداول الذي يُظهر شخصا يخرج مبلغا ماليا من كيس يحمل شعارها بطريقة توحي أن المبلغ مهدى ضمن محتويات الكيس.

حيث أوضحت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد بتغريدة جاء فيها “إشارة للمقطع المتداول والذي يُظهر شخص يخرج مبلغ مالي من كِيس يحمل شعار صحة عسير بطريقة توحي أن المبلغ مهدى ضمن محتويات الكِيس ؛ تؤكد صحة المنطقة عدم صحة ذلك ،وقد يكون المبلغ ضمن الممتلكات الشخصية لمصور المقطع ونجدد التأكيد بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383742

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.