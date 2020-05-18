“صحة عسير”: لم نهدِ مبالغ مالية في أكياسنا

كل الوطن – الرياض: أكدت صحة عسير، عدم صحة المقطع المتداول الذي يُظهر شخصا يخرج مبلغا ماليا من كيس يحمل شعارها بطريقة توحي أن المبلغ مهدى ضمن محتويات الكيس.

حيث أوضحت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد بتغريدة جاء فيها “إشارة للمقطع المتداول والذي يُظهر شخص يخرج مبلغ مالي من كِيس يحمل شعار صحة عسير بطريقة توحي أن المبلغ مهدى ضمن محتويات الكِيس ؛ تؤكد صحة المنطقة عدم صحة ذلك ،وقد يكون المبلغ ضمن الممتلكات الشخصية لمصور المقطع ونجدد التأكيد بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.