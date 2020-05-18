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الكويت: اعتقال مقيم عربي أساء إلى دولة خليجية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الكويت: اعتقال مقيم عربي أساء إلى دولة خليجية

كل الوطن – الجريدة: أعلن الإعلام الأمني في الكويت ضبط مقيم عربي قام بنشر تغريدة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إساءة إلى دولة خليجية شقيقة وإلى حكامها.

وقالت الداخلية الكويتية، إنه “وبإجراء عملية البحث والتحري تبين بان صاحب الحساب مقيم عربي متواجد في الكويت ويعمل في إحدى شركات التنظيف”.

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وأضافت:”بعد أخذ الأذن القانوني تم ضبطه وبمواجهته بالواقعة أقر واعترف بأنه قد قام بكتابة ونشر التغريدة، وتم تحويله إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة”.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تسمح بالإساءة إلى أي دولة شقيقة أو صديقة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يحاول الخروج عن القانون.

لكن وزارة الداخلية لم تذكر جنسية المقيم العربي الذي تم اعتقاله على خلفية هذه الإساءة، ولا اسم البلد الخليجي الذي أساء إليه هذا المقيم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383760

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