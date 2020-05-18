تسجيل الدخول
» » مستشار لترامب يتهم الصين بأنها نشرت الفيروس التاجي عبر السياح

مستشار لترامب يتهم الصين بأنها نشرت الفيروس التاجي عبر السياح

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
مستشار لترامب يتهم الصين بأنها نشرت الفيروس التاجي عبر السياح

كل الوطن – وكالات: اتهم مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون السياسة التجارية، بيتر نافارو، السلطات الصينية بأنها سمحت للسياح الصينيين بالسفر إلى أنحاء العالم، على الرغم من علمها بوباء الفيروس التاجي.

ونقلت قناة تلفزيون “إي بي سي نيوز” عن المستشار الرئاسي الأمريكي قوله: “ظهر المريض صفر في ووهان في نوفمبر. والصينيون أخفوا الفيروس عن منظمة الصحة العالمية لمدة شهرين، ثم أرسلوا مئات الآلاف من الصينيين على متن طائرات الى ميلانو ونيويورك وحول العالم لنشره”.

اقرأ أيضا...

وفيما شدد على أنه لا يعتبر أن سلوك السلطات الصينية متعمدا، أشار إلى أن الصين كان يمكن أن تتخذ عددا من الإجراءات لمنع انتشار العدوى خارج ووهان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في أكثر من مناسبة عن مسؤولية الصين عن ظهور الفيروس التاجي، مشيرا إلى أنه سيحاسبها إذا اتضح أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى، أو أخفت بيانات عنها.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383775

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.