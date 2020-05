مستشار لترامب يتهم الصين بأنها نشرت الفيروس التاجي عبر السياح

كل الوطن – وكالات: اتهم مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون السياسة التجارية، بيتر نافارو، السلطات الصينية بأنها سمحت للسياح الصينيين بالسفر إلى أنحاء العالم، على الرغم من علمها بوباء الفيروس التاجي.

ونقلت قناة تلفزيون “إي بي سي نيوز” عن المستشار الرئاسي الأمريكي قوله: “ظهر المريض صفر في ووهان في نوفمبر. والصينيون أخفوا الفيروس عن منظمة الصحة العالمية لمدة شهرين، ثم أرسلوا مئات الآلاف من الصينيين على متن طائرات الى ميلانو ونيويورك وحول العالم لنشره”.

“Yes, I do blame the Chinese,” White House adviser Peter Navarro says on economic challenges in U.S. due to COVID-19, claiming that China “behind the shield of the World Health Organization — for two months— hid the virus from the world.” https://t.co/RZlw4jVstR pic.twitter.com/U5wkjBOMJB