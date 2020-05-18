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إدانة إسرائيلي قتل عائلة فلسطينية قبل 5 سنوات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
إدانة إسرائيلي قتل عائلة فلسطينية قبل 5 سنوات

كل الوطن – وكالات: أدانت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، مستوطنا بتهمة القتل بدوافع عنصرية، في هجوم متعمد قام به عام 2015، قتل خلاله زوجين فلسطينيين وطفلهما في الضفة الغربية.

وقضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد، بالسجن المؤبد على المتهم عميرام بن أوليل، البالغ من العمر 25 عاما.

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ويأتي ذلك بعد ثبات التهمة الموجه له بقتل عائلة دوابشة في بلدة دوما بمدينة نابلس، قبل 5 سنوات. وقال محامي بن أوليل اليوم الاثنين إنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وعقدت المحكمة جلسة في الأول من مارس الماضي، تم خلالها الاستماع لمرافعات وتلخيصات النيابة التي سعت لإدانة المستوطن، فيما حاول فريق الدفاع عنه رفض الاتهامات، بحجة أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب من قبل محققي جهاز الشاباك، وهو ما ينفيه الأخير.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383779

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