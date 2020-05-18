مختص: شبكات الجيل الخامس اللاسلكية (‏‎5G‎‏) لا تنشر عدوى “‏كوفيد-19‏”

كل الوطن – الرياض: نفي د. نافل العتيبي “خبير في مجال هندسة الاتصالات اللاسلكية، ومختص في استراتيجيات الأمن السيبراني، دكتوراة هندسة كهربائية وإلكترونية من جامعة مانشستر البريطانية”، حقيقة ما ظهر في الآونة الأخيرة، على شبكات التواصل الاجتماعي من منشورات مجهولة المصدر تدّعي وجود علاقة وطيدة بين فيروس كورونا المستجد (Covid-19) وشبكات الجيل الخامس، مشيراً أن تلك المنشورات التي لقيت قبولاً لدى بعض فئات المجتمعات الغربية في بريطانيا وبلجيكا وكندا وغيرهم، ليس لها أساس من الصحة.

حقيقة علمية: يتفشى مرض كوفيد-19 في العديد ‏من البلدان التي ليست لديها شبكات الجيل الخامس

وأكد د. نافل في تصريحات لصحيفة “الرياض” أن الموجات اللاسلكية عبارة عن إشعاع كهرومغناطيسي ينتقل عبر الهواء، هذا الإشعاع هو أساس أي تقنية لاسلكية من ريموت التليفزيون إلى الاتصال بالأقمار الصناعية، مروراً بأنظمة الرادارات بأنواعها، موضحاً أنه يمكن تصنيف تلك الإشعاعات الكهرومغناطيسية بناءً على تأثيرها على الخلايا الحية إلى قسمين رئيسيين: إشعاعات مؤينة، والإشعاعات المؤينة هناك اتفاق على ضررها البلغ على الكائنات الحية، ورغم ذلك فلها تطبيقات مهمة جداً خصوصاً في المجال الطبي مع أخذ احتياطات السلامة، ومن أشهر الأمثلة على هذا النوع أشعة (إكس) التي يستخدمها أطباء العظام لتشخيص حالات الكسور ومتابعة علاجها.