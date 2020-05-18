إمارة المدينة تعلن الانتهاء من تصحيح مشاكل تكدّس العمالة

كل الوطن – الرياض: أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة عن الانتهاء من تطبيق كافة الإجراءات والتدابير التي أقرها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة، لتصحيح وضع جميع مواقع سكن العمالة في المدينة وإنهاء مشاكل التكدس التي تم رصدها خلال الفترة الماضية في المساكن المخصصة لهم والموجودة داخل عدد الأحياء السكنية.

مساكن مؤقتة

وأفضت جهود لجنة إسكان العمالة في المدينة المنورة إلى وضع الحلول السريعة والعاجلة لإنهاء هذه المشكلة قبل نهاية شهر رمضان الجاري، والتي شملت توفير مواقع مؤقتة في فنادق المنطقة المركزية لاستضافة العمالة إلى حين تهيئة المواقع البديلة وتحقيق الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من عدم إصابة أحد العمالة بالفيروس، وكذلك تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة.

مسح ميداني

وكانت اللجان الميدانية المعنية بمتابعة مواقع إسكان العمالة والتي شرعت في إجراء المسح الميداني الشامل للأحياء السكنية، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد لمعالجة تلك الظاهرة بالإضافة إلى متابعة المواقع التي يسكنها العمالة الوافدة، والتحقق من مدى ملائمة تلك مواقع مع الأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعاملت اللجان مع حالات الاكتظاظ المرصودة بما يتوافق مع الخطة المعتمدة لمعالجة كافة أوضاع المساكن بما يضمن سلامة العمالة من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مع الالتزام بتهيئة مقار سكنهم الحالية وتحقيق البيئة الصحية في المواقع البديلة أو الجديدة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تلك العمالة.

800 موقع و50 ألف عامل

ورصدت اللجان بمشاركة 70 عضواً من مختلف الجهات الحكومية خلال مراحل المسح الميداني، تسجيل الزيارات لجميع أحياء المدينة المنورة حسب التوزيع الجغرافي، حيث تم رصد 800 موقعاً يسكنه أكثر من 50.000 عامل، ونحجت اللجان في التعامل مع الحالات وفك اكتظاظ السكن لأكثر من 11 ألف عاملاً من خلال مجموعة من الاجراءات اشتملت على استضافة 3000 عامل في مواقع الاسكان المؤقتة في فنادق المنطقة المركزية، بالإضافة إلى تهيئة مواقع الإسكان لحوالي 8000 عامل آخر، في بيئة مطابقة للاشتراطات النظامية بالتنسيق مع كفلائهم من مؤسسات أو شركات أو أفراد، إلى جانب تصحيح وضع المواقع القائمة التي تقطنها العمالة من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في مقار السكن.

40 ألف وجبة و85 ألف سلة غذائية

وخلال فترة استضافة العمالة في السكن المؤقت، قدمت الجهات المشاركة أكثر من 40 ألف وجبة مجانية، بالإضافة إلى توزيع 85.000 سلة غذائية للعمال في مقار سكنهم خصوصاً في الأحياء التي كانت تخضع لقرار العزل الصحي ، فضلاً عن تقديم أكثر من 488 ألف وجبة مجانية للعمال قبل حلول الشهر الكريم وطوال أيامه.

متابعة ميدانية

ولضمان استمرار تطبيق الاشتراطات الصحية في مواقع سكن العمالة، تواصل اللجان المشتركة تنفيذ المهام والأعمال الميدانية، بما بتوافق مع توجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة، للتأكد من استمرار تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية اللازمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية المنظمة لسكن العمالة، ومدى الالتزام من تطبيق تلك المعايير في كافة المواقع التي تم تصحيح أوضاعها والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث مستقبلاً في مواقع سكنهم.

تصحيح أوضاع العمالة في ينبع

كما أصدر صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة توجيهاته للجهات المختصة، بسرعة اتخاذ تدابير واجراءات مماثلة في محافظة ينبع، للتعامل مع حالات التكدس في إسكان العمال وتطبيق الأنظمة واللوائح على تلك المواقع بشكل دقيق ووضع جدول زمني محدد لذلك.