من أبطال “صحّة السعودية”.. توفي بكورونا وهذه قصته

كل الوطن – العربية نت: توفي، الأحد، الممرض السعودي أحد #أبطال_الصحة في مكة المكرمة، الممارس الصحي خالد الحسيني الشريف بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي نعاه نشطاء التواصل الاجتماعي، ليحتل قائمة الترند السعودي.

حسين الشريف شقيق الممرض خالد في حديث إلى “العربية.نت” قال: “شقيقي خالد شعر بأعراض فيروس كورونا آخر شهر شعبان، وكان حينها يذهب للدوام في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة لعمله ممرضاً في المستشفى، وحين يعود للمنزل يقوم بعزل نفسه في غرفة خاصة”.

ويتوقف برهة عن الحديث ليكمل قائلاً “شقيقي زادت أعراض المرض عليه، وتم فحصه في المستشفى، لتظهر الفحوصات إيجابية وتم تنويمه في المستشفى، وقبل رمضان بيومين دخل العناية المركزة إلى أن توفي ليلة البارحة رحمه الله”.

في حين قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، تعازيهما لذوي الممرض بصحة مكة خالد الحسيني، الذي وافته المنية الأحد، وعبّرا عن صادق عزائهما ومواساتهما لذوي الفقيد، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

في حين نعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، وقالت: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، الذي وافته المنية، سائلةً الله المولى -عز وجل- أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

كما علق مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجية الدكتور أحمد العمار، قائلا: ‏رحم الله الممرض خالد الحسيني وهو أحد أبطال الصحة في مكة، حيث توفاه الله بعد إصابته بكورونا، وأضاف: تعازينا لأهله وزملائه، ونقول لأهله: افخروا بابنكم فقد توفي وهو يسعى في صحة وعلاج المصابين، وكلنا نفخر به رحمه الله.