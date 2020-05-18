تسجيل الدخول
» » السعودية تُرحّب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

السعودية تُرحّب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-18T16:03:25+03:00
2020-05-18T16:03:50+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : منذ 52 ثانية
السعودية تُرحّب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

كل الوطن – الرياض: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باتفاق تقاسم السلطة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي تم التوقيع عليه بين الرئيس أشرف غني وعبدالله عبدالله.

وعبرت الوزارة عن التطلع بأن تؤدي هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في أنحاء أفغانستان كافة، وبما يلبي آمال وتطلعات شعبها الشقيق.

اقرأ أيضا...

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ودعمها الحكومة الجديدة في كل ما يعينها على تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الرخاء والازدهار والتنمية.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383794

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.