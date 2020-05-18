الجمعية الفقهية السعودية تشرع صلاة العيد في البيوت

كل الوطن – العربية نت: أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور سعد الخثلان، أن تشريع صلاة العيد في البيوت بدون خطبة، بسبب ظروف جائحة كورونا جائز.

وقال الخثلان عبر حسابه في تويتر: “في الظروف الحالية تشرع صلاة العيد في البيوت بدون خطبة، كما ورد ذلك عن أنس رضي الله عنه، وأنه “قد أفتى بهذا سماحة شيخنا عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة”.

وأضاف الخثلان حول صلاة العيد في المنزل: تصلى ركعتين على صفتها “سبع تكبيرات في الأولى بما فيها تكبيرة الإحرام، وست تكبيرات في الثانية بما فيها تكبيرة الانتقال”.

الإجراءات الاحترازية مستمرة

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد أكد قبل أيام، استمرار جميع الإجراءات الاحترازية حتى نهاية شهر رمضان ومنع التجول الكامل خلال فترة عيد الفطر (الفترة من 30 رمضان وحتى 4 شوال)، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، لاسيما تعليق الصلاة في المساجد مؤقتًا، وتعليق الدراسة وحركة السفر الجوي والبري، ومنع تجول كامل خلال أيام العيد.