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الكويت: السماح لمتعددي الزوجات بالتنقل أثناء حظر التجول

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-18T16:16:14+03:00
2020-05-18T16:17:08+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الكويت: السماح لمتعددي الزوجات بالتنقل أثناء حظر التجول

كل الوطن – وسائل إعلام كويتية: سمحت دولة الكويت لمتعددي الزوجات بالتنقل أثناء حظر التجول الشامل في البلاد بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وخصصت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أمس الأحد، رابطا إلكترونيا لاستخراج تصاريح التنقل لمثل هؤلاء الرجال ونسائهم.

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وأشارت الهيئة إلى ضرورة إدخال البيانات الصحيحة للرقم المدني للزوجة وعنوانها، على أن يتم تثبيت عنوان الزوجة فور تسجيله في الحقل المخصص له.

وقالت إن التصريح سار لمدة ساعة واحدة فقط من وقت استخراجه.

وذكرت مصادر أن الرابط الإلكتروني متصل بقاعدة البيانات العامة للسكان ويمكن من خلاله الكشف في حالة كان مقدم الطلب غير متزوج.

وأوضحت أن استخراج تصاريح “رعاية أسرة” مفتوح طوال الأسبوع، لمدة يومين فقط في الأسبوع أثناء الحظر الشامل، بواقع تصريح للذهاب للزوجة، وتصريح آخر للعودة من عندها.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 14850، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 112.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383800

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