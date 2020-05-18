غضب في مصر بسبب تصرف أحد أعضاء البرلمان

كل الوطن – وسائل إعلام مصرية: في خرق للإجرءات التي أقرتها الحكومة بشأن تفشي فيروس كورونا، أقام نائب في البرلمان المصري مأدبة إفطار جماعية يوم الأحد.

وحضر المأدبة التي نظمها النائب، محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو في أسوان، عشرات الأشخاص.

وتعتبر هذه التجمعات، خرقا للقواعد التي وضعتها السلطات، التي حظرت تنظيم ما يسمى بـ”موائد الرحمن” وغيرها من التجمعات في شهر رمضان.

السي النائب محمد سليم مستغلا الحصانة وعازم ١٠٠ فرد على الافطار في طلعت حرب، بيتحدى الدولة تحت حماية السيد علي عبد العال،تحب تقوله ايه؟ pic.twitter.com/3oAsLEYolK — قاهر الفولورز🇪🇬🇪🇬 (@seksek) May 17, 2020