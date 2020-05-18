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بيان جديد من الخطوط السعودية حول استئناف الرحلات وفتح الحجوزات أمام المسافرين

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-18T03:35:31+03:00
2020-05-18T16:36:37+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحرير18 مايو 2020آخر تحديث : منذ 13 ساعة
بيان جديد من الخطوط السعودية حول استئناف الرحلات وفتح الحجوزات أمام المسافرين

كل الوطن – وسائل إعلام سعودية: جددت الخطوط السعودية يوم الأحد، نفيها لما يتم تداوله عن استئناف الرحلات الداخلية وفتح الحجوزات أمام المسافرين بدءا من شهر يونيو المقبل.

وقالت الشركة السعودية في ردها على عدد من الاستفسارات: “في ظل الجهود الاحترازية تم تعليق كل الرحلات الداخلية والدولية بمطارات المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر”.

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وأضافت: “سيتم الإعلان بشكل رسمي في حال تم استئناف الرحلات”.

وحول التمكن من إجراء الحجز من خلال التطبيق لشهر يونيو، بينت أنه “يمكن الحجز عبر موقعنا، وفي حال تم استئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك”.

وكانت تقارير قد ذكرت أن الموقع الرسمي للخطوط السعودية أتاح إمكانية حجز الرحلات الداخلية ابتداء من أول يونيو 2020.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية علقت الرحلات الجوية داخل المملكة ومن وإلى الدول الأخرى في مارس الماضي على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383811

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