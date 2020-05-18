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فريق علمي في هونغ كونغ يُعلن إثبات فعالية الكمامات للحماية من فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
فريق علمي في هونغ كونغ يُعلن إثبات فعالية الكمامات للحماية من فيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: ذكر فريق علماء في جامعة هونغ كونغ أنه أثبت الفعالية العالية للكمامات في الحماية من فيروس كورونا المستجد عبر اختبارات أجريت على فئران الهامستر (الأقداد).

وأوضحت الدراسة، حسبما نقلته صحيفة “China Morning Post” اليوم الأحد، أن ارتداء الكمامات الطبية قد يقلل بدرجة كبيرة احتمال انتقال فيروس كورونا عبر الهواء.

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وقال فريق العلماء إن هذه الدراسة، التي أجريت على 52 من فئران الهامستر، تعتبر الأولى من نوعها وأظهرت أن مستوى انتقال الفيروس دون وجود اتصال مباشر، أي عن طريق رذاذ الجهاز التنفسي أو الجزيئات المحمولة جوا، انخفض عند ارتداء الكمامات بنسبة تصل إلى 75%.

وأكد العالم البيولوجي في جامعة هونغ كونغ، يوين كووك يونغ، أن الاستنتاجات التي أصبحت متاحة للعالم كله “تؤكد أن فعالية ارتداء الكمامات في الحماية من فيروس كورونا ضخمة، إلا أنه شدد على أن احتمال الإصابة لا يزال قائما حتى في حال الالتزام بهذا الإجراء.

وألزمت حكومات عدد من دول العالم سكانها بارتداء الكمامات الطبية في المرافق العامة في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت مرارا في وقت سابق على أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية للأشخاص من غير المرضى فقط في حال رعايتهم لمصابين بالمرض.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383814

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