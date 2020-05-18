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مصر.. سيارة تدهس 4 أطفال والسائق يلوذ بالفرار (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
مصر.. سيارة تدهس 4 أطفال والسائق يلوذ بالفرار (فيديو)

كل الوطن – مصراوي: شهدت إحدى محافظات مصر يوم الأحد، حادثا مأساويا عندما دهست سيارة مسرعة 4 أطفال أمام إحدى المحلات التجارية، التي كانوا يقفون أمامها.
ونشر موقع “مصراوي” لقطات مجمعة لتسجيلات فيديو رصدتها كاميرات مراقبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لموقع الحادث، توثق السرعة الجنونية للسيارة أثناء دهسها الأطفال واصطدامها بعمود إنارة.

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كما وثقت أيضا لحظة فرار السائق ومرافقيه من موقع الحادث.

وأفاد “مصراوي” بأن الحادث أسفر عن وفاة “أسامة ن. ف.” 12 عاما، و”عبد الرحمن م. ف.” 8 سنوات، و”كريم. م. ف.” 7 سنوات، و”محمد ا. ع.” 11 عاما.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383819

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