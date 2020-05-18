حكومة الوفاق الليبية تعلن السيطرة على قاعدة الوطية الجوية

وقال المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، في بيان، “قواتنا البطلة سيطرت على قاعدة الوطية الجوية”.

وكانت حكومة الوفاق، أعلنت في وقت سابق، أن سلاح الجو نفذ 3 ضربات جوية على قاعدة الوطية الجوية ومحيطها.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.