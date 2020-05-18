“الصحة العالمية” تحذر من مخاطر تخفيف إجراءات مواجهة كورونا

ا لقاهرة- سبوتنيك . : حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول التي تتحرك بشكل سريع نحو تخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة وباء “كوفيد-19″، مطالبا إياها بضرورة وضع الظروف الصحية في الحسبان لأن فيروس كورونا المستجد مازال يمثل تهديدا خطيرا.

وقال أدهانوم، في كلمة خلال اجتماع عبر الإنترنت لأعضاء منظمة الصحة العالمية لتنسيق الجهود الدولية للتصدي لوباء كوفيد-19، اليوم الاثنين: “يجب على الدول التي تتحرك بشكل سريع نحو إعادة الحياة وتخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة، التحرك بحذر لأن الفيروس لازال خطيرا”.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية “نفهم رغبة الدول في العودة إلى العمل، ونريد أسرع تعاف عالمي ممكن لكن نحث الدول على التحرك بحذر”، متابعا “غالبية سكان العالم لازالوا معرضين للإصابة بالفيروس“.

وتابع “اليوم نحن بحاجة لمنظمة صحة عالمية أقوى من أي وقت مضى”.

كما أكد أدهانوم أن كل دولة ومنظمة عليها دراسة ما اتخذته للتعامل مع الوباء، والتعلم من التجربة. وقال: “منظمة الصحة العالمية ملتزمة بالشفافية والمحاسبة والتحسن. وبالفعل هناك طريقة للمحاسبة المستقلة موجودة منذ بداية الوباء”.

وتابع “سأبدأ في إجراء تقييم مستقل بأقرب فرصة من أجل مراجعة التجربة والدروس المستفادة، والوصول إلى التوصيات اللازمة من أجل تحسين الاستجابة العالمية”.

ودعا أدهانوم دول العالم إلى الوحدة في مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا بات للإنسانية ومواجهة الأزمة التي لا تتسبب في فقد الأرواح فقط، بل أيضا لها تأثير بالغ على الاقتصاد العالمي.