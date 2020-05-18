أمير منطقة الرياض لخريجي وخريجات جامعة الملك سعود : دولتكم تعمل على تمكينكم للتحليق بهذا الوطن نحو الازدهار

كل الوطن- فريق التحرير : وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض كلمة تهنئة لطلاب وطالبات جامعة الملك سعود بمناسبة تخرجهم هذا العام 2020، قال فيها: «أبنائي وبناتي خريجي جامعة الملك سعود، ‎السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.‎ أكتب لكم مفاخرًا بعزمكم، ومهنئًا لكم على التخرج في ظل هذه الظروف التي يعيشها العالم أجمع مع هذا الوباء الذي منعني من أن أكون بينكم ومعكم في يوم فرحكم وميدان تتويجكم في رحاب جامعتكم الرائدة في ظل توجيهات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، خاصة أن دولتنا -أدام الله عزها وسؤددها- تسعى للحفاظ على هذا الإنسان، ومنحه ما يعزز مكانته، ويساعد في نمائه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، كما تعمل على التمكين لكم أيها الطلاب والطالبات معًا كجناحين متلازمَين للتحليق بهذا الوطن إلى آفاق التقدم والازدهار». ‎

وتابع سموه قائلاً: «أيها الخريج وأيتها الخريجة، ‎إن وطنكم يحتاج إليكم اليوم لتكونوا قادرين على بناء الأفضل، فثقوا بأنفسكم، وواصلوا نجاحكم، واعملوا باختلاف، اعملوا بتميز، اعملوا بإبداع، اصنعوا الفرق، ابتكروا، كونوا كما هيأكم وطنكم. وأشكر معالي مدير الجامعة وزملاءه من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، الذين أثبتوا بحق أن الجامعة وأبناءها كما عودونا دائمًا على قدر عالٍ من المسؤولية والاحترافية في العمل.. حفظ الله وطننا، وحفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأزال عنا هذا الوباء، إنه سميع مجيب الدعاء».

من جانبه، هنأ معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر جميع الطلاب والطالبات خريجي هذا العام (2020) بكلمة، قال فيها: «أبنائي وبناتي خريجي جامعة الملك سعود، نعيش اليوم معكم فرحة التخرج، ونزجي لكم فيها أجمل التهاني والتبريكات. يأتي ذلك وأنتم ترسمون لأنفسكم مكانًا في الحياة العملية في ظل هذه الظروف التي يعيشها العالم أجمع. وجامعة الملك سعود إذ تبارك لكم هذه اللحظات لتدرك همتكم وعزمكم على الانطلاق إلى آفاق أرحب في خدمة الوطن والمجتمع؛ إذ يراهن وطنكم على قدرتكم وعطائكم».

من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي بمناسبة تخريج دفعة 2020 أن هذا العام الدراسي أثبت أن بلادنا بقيادتها الرشيدة هي الأسبق والأكثر حرصًا على كل مواطن ومقيم في أرضها؛ فهذا العام حمل في طياته تحديات جسامًا بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) إلا أن جامعة الملك سعود واجهت هذه التحديات بعزم وتفانٍ، واستطاعت عن طريقهما الإسهام في تنمية الوطن، وبناء المواطن الصالح.