«الصحة»: تسجيل (2736) حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير – متابعات : سجلت المملكة أمس 2736 حالة جيدة مؤكدة بفيروس الكورونا، توزعت في مجموعة من مدن المملكة، 22 % منها للإناث، و78 % للذكور، وكانت نسبة 9 % من الحالات للأطفال و81 %
للبالغين و4 % للفئة العمرية ما بين 65 فأكثر، و40 % من الحالات كانت للمواطنين و60 % لغير المواطنين من جنسيات أخرى متعددة.
وأوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أنه في العالم سجل 4 ملايين 600 ألف حالة مؤكدة بهذا الفيروس، وحالات التعافي تجاوزت 1 مليون و700 ألف حالة، والوفيات تجاوزت 312 ألف حالة.
وبيّن الدكتور العبدالعالي أنه تم عمل 16045 فحصاً مخبرياً جديداً من الفحوص المخبرية الدقيقة عن هذا الفيروس ليصل إجمالي الفحوص 568.405 فحوصات مخبرية.
وأبان الدكتور العبدالعالي أن إجمالي الحالات المصابة والمؤكدة بفيروس الكورونا الجديد، وصل 54752 حالة منذ أول ظهور للفيروس حتى اليوم، والحالات النشطة بينها 28718 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، والحمد لله معظمهم حالتهم
مطمئنة ومستقرة، ومنها 202 حالة حرجة تتلقى الرعاية اللازمة في وحدات العناية المركزة المخصصة للتعامل مع حالاتهم، مشيراً دكتور العبدالعالي إلى أنه تم تسجيل 2056 حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد حالات التعافي 25722 حالة،
ونسأل الله للجميع السلامة والعافية، وتم تسجيل عدد 10 حالات وفاة من جنسيات متعددة سجلت في جدة والخرج ومكة المكرمة والرياض والنعيرية والمدينة المنورة تراوحت أعمارهم بين 26 و60 عاماً كان يعاني معظمهم من أمراض
مزمنة، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 312 حالة.
وشدد دكتور العبدالعالي على السلوكيات الصحية والبقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة القصوى، وعند الخروج تغطية الفم والأنف بكمامة والبعد عن التجمعات وعدم ملامسة الأسطح والمداومة على غسل اليدين بشكل متكرر.