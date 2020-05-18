«الصحة»: تسجيل (2736) حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير – متابعات : سجلت المملكة أمس 2736 حالة جيدة مؤكدة بفيروس الكورونا، توزعت في مجموعة من مدن المملكة، 22 % منها للإناث، و78 % للذكور، وكانت نسبة 9 % من الحالات للأطفال و81 %

للبالغين و4 % للفئة العمرية ما بين 65 فأكثر، و40 % من الحالات كانت للمواطنين و60 % لغير المواطنين من جنسيات أخرى متعددة.