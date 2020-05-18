(الجيش الأبيض) أبطال الهلال الأحمر بمسعفيه وأخصائييه وتجهيزاته العالية قدموا نماذج لافتة لشباب الوطن

كل الوطن – الجزيرة – محمد العيدروس : قدَّم أبطال الهلال الأحمر السعودي من أخصائيين ومسعفين وقيادات متنوعة لوحات مضيئة وعملاً احترافيًّا لافتًا خلال جائحة فيروس كورونا الحالي باعتبارهم الخط الأول. ورصدت الجزيرة خلال لقاءاتها عددًا من قياديي هذا الصرح المثير إنجازات كبيرة وأرقامًا تحققت على الأرض، عكست ما يتمتع به الشباب السعودي المتخصص من مهنية عالية لخدمة مواطني ومقيمي المملكة.

110 مراكز إسعافية في العاصمة

تقوم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض بجهود كبيرة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال مراكزها الإسعافية المنتشرة بمنطقة الرياض التي يبلغ عددها أكثر من 110 مراكز إسعافية. وقد عملت الهيئة منذ بداية الجائحة على تهيئة منسوبيها من خلال التوعية بفيروس كورونا المستجد، وكيفية الوقاية منه بعقد عدد من الدورات والبرامج عبر مراكز التدريب التابعة لها، وبرنامج الزيارات للمراكز لتثقيف المسعفين، إضافة لإنشاء منصات تدريب مباشرة من خلال الشبكة العنكبوتية.

321 ألف مكالمة.. ومباشرة 55533 حالة خلال شهر

ويعد الهلال الأحمر من الخطوط المباشرة لمواجهة جائحة كورونا من خلال مباشرة حالات الاشتباه، إضافة إلى مباشرة جميع حالات الطوارئ، سواء المرضية منها أو الحوادث. وتلقت غرفة العمليات بمنطقة الرياض منذ بداية الجائحة (الأول من مارس الماضي) أكثر من 321 ألف مكالمة مستلمة حتى تاريخ يوم أمس الرابع والعشرين من رمضان، بينما تمت مباشرة أكثر من 49 ألف بلاغ في الفترة نفسها. وقال مدير إدارة العمليات بمنطقة الرياض عبدالمحسن الحربي إن غرفة العمليات تلقت أكثر من 69 ألف بلاغ وطلب من خلال تطبيق أسعفني، منها 3244 تم إنشاء بلاغ لها ومباشرتها، بينما باقي الطلبات تتعلق بطلبات الخروج لمنشأة صحية.

وبيّن الحربي أن عدد الحالات المرضية التي تم مباشرتها بلغ (55533) حالة، منها أكثر من 18 ألف حالة تم نقلها، فيما رفضت باقي الحالات النقل. وبلغ عدد الحوادث (12900) حالة، منها أكثر من أربعة آلاف حالة تم نقلها، فيما رفضت باقي الحالات النقل.

نقاط فرز أولي مع الفرق التطوعية

وكان للهيئة بمنطقة الرياض جهود تطوعية كبيرة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد؛ إذ أسهمت الفرق التطوعية التابعة لفرع الهيئة بمنطقة الرياض بأعمال كبير من خلال وضع نقاط فرز أولي مع كثير من الجهات الحكومية والأهلية، إضافة إلى نقاط فرق في الأسواق والمجمعات التجارية، سواء داخل مدينة الرياض أو خارجها، ومن خلال نقاط التفتيش الأمنية. كما أن هناك مبادرات عدة، قام بها فريق التطوع، من أبرزها تطوع الكثير من منسوبي الهيئة خلال وقت راحتهم بدعم المراكز بفرق إسعافية تطوعية تابعة للهلال الأحمر السعودي.

طلال العنزي: نقلنا أكثر من 3000 حالة اشتباه

من جهته، أكد مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية بمنطقة الرياض طلال العنزي أن الهيئة كانت تعمل منذ اليوم الأول من وقوع جائحة كورونا من خلال الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة للهيئة، إضافة إلى الفريق الطبي والمستودعات الطبية والنقل والخدمات المساندة.. والجميع شارك في هذه الجائحة دون كلل أو ملل. وخلال هذه الفترة تم نقل أكثر من 3000 حالة اشتباه بفيروس كورونا بمنطقة الرياض، تمت متابعتها عبر الإدارة الطبية من خلال الفرق الإسعافية. ونحن نعمل وفق توجيهات من المدير العام للفرع، وقيادات الهيئة، من خلال خطط وعمل وتوجيهات، تُعنى بسلامة المسعف أولاً، ثم مباشر ونقل المرضى والمصابين.