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سبحان الله العظيم .. مرج البحرين يلتقيان (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
سبحان الله العظيم .. مرج البحرين يلتقيان (فيديو)

“مَرَجَ البَحرَينِ يَلتقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ”.. معجزة إلهية أذهلت الملحدين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383850

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