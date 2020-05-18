سبحان الله العظيم .. مرج البحرين يلتقيان (فيديو)

“مَرَجَ البَحرَينِ يَلتقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ”.. معجزة إلهية أذهلت الملحدين.
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