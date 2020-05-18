وزير الطاقة ونظيره الروسي يبحثان تطورات السوق البترولية العالمية

كل الوطن – فريق التحرير : أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، محادثة هاتفية مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، في إطار مشاوراتهما المستمرة بشأن تطورات السوق البترولية العالمية.

وفي ختام مشاوراتهما، صدر عنهما البيان المشترك التالي: “لا يزال بلدانا ملتزمين، التزاماً كاملاً، ببلوغ الهدف المتمثل في تحقيق استقرار الأسواق البترولية العالمية، وتسريع إعادة التوازن إليها. ونحن على ثقة تامة بأن شركاءنا في

اتفاق “أوبك بلس”، متوافقون تماماً مع هذه الأهداف، وبأنهم سيواصلون التزامهم باتفاق “أوبك بلس”. وفي هذا الصدد، نود أن نُشيد، بشكلٍ خاص، بالجهود التي يبذلها المنتجون من أنحاء العالم، الذين بادروا، بشكل طوعيّ، إلى تعديل

كميات إنتاجهم، انطلاقاً من إحساسهم بالمسؤولية المشتركة. ونود، كذلك، أن نُعرب عن ارتياحنا لبوادر التحسُّن التي ظهرت، مؤخراً، على المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات السوق، وخصوصاً ما يتعلق منها بنمو الطلب على البترول،

وتراجع حدّة القلق بشأن قيود التخزين، في الوقت الذي بدأت العديد من الدول، حول العالم، في تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة فيها”.

ورحّب وزير الطاقة الروسي بتخفيضات الإنتاج الإضافية الكبيرة، التي بادرت المملكة إلى تبنيها بشكل طوعي، وكذلك بالخطوات التي اتخذتها كلٌ من الإمارات والكويت، والتي تدعم جهود المملكة، مشيراً إلى أن تلك الخطوات تُعدّ نموذجاً مثالياً للإجراءات الفاعلة، الجديرة بالترحيب، والضرورية، كذلك، للتعجيل بإعادة التوازن للسوق البترولية العالميه