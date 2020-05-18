مستشار الرئيس المصري: كورونا عنيف وشرس والحالات تتزايد… وقد نضطر لحظر شامل

وأوضح تاج الدين في تصريحات تلفزيونية أن السلطات الصحية “تشخص المرض وتتقصى وراء الحالات، ونجد الحلقات المحيطة بالمصاب قد أصابتها العدوى دون الشكوى من الأعراض”. مضيفاً أن الحالات “تزيد بسبب ذلك”.

وقال تاج الدين “صحيح الغالبية العظمىة بسيطة ولا تشتكي من الأعراض، ولكن من تظهر عليه الأعراض يجب احتجازه ورعايته لمدة 14 يوما، وهذا ما يصنع مشكلة”. وأضاف “عندما يزيد العدد يحدث تكدس”.

وتابع مستشار الرئيس “إذا كان أمامنا حل لتجنب العدوى والانتشار وفي أيدينا يجب أن نستجيب ونساعد حتى نحد من هذا الانتشار“. مضيفاً أن “الحالات في تزايد، وأصبح هناك إقبال على الكشف”.

وقال تاج الدين “الزيادة متوقعة لكن نتمنى أن لا يكون هناك تسارع في الحالات”.