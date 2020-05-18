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الأرصاد المصرية توجه تحذيرا بشأن طقس الثلاثاء

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الأرصاد المصرية توجه تحذيرا بشأن طقس الثلاثاء

كل الوطن-  رنيم المشهراوى – متابعات:  حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس غد الثلاثاء.

وقالت الهيئة، في بيان حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدًا الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل، إنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة حتى يوم الخميس الموافق 21 مايو الحالي.

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وأشارت الهيئة في بيانها، إنه من المتوقع أن “يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا”، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

ولفتت إلى أنه “من المتوقع أن يستمر سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.”

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تنشط “رياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة، وتؤدي أحيانًا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر”.

وأشارت الهيئة إلى أنه “اعتبارًا من الجمعة، من المتوقع انخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات على أغلب الأنحاء”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383864

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