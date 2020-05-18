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الإمارات تمدد حظر التجول الليلي بعد زيادة في حالات كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
2020-05-18T22:49:52+03:00
2020-05-18T22:50:49+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الإمارات تمدد حظر التجول الليلي بعد زيادة في حالات كورونا

كل الوطن – رويترز:  قال مسؤول اليوم الاثنين إن دولة الإمارات ستمدد حظر التجول الليلي ساعتين بدءا من يوم الأربعاء بعد تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب “رويترز” قال سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مؤتمر صحفي إن حظر التجول الذي يمتد حاليا من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساء حتى إشعار آخر.

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وأعلنت الامارات اليوم الاثنين 832 حالة إصابة جديدة بكورنا وأربع حالات وفاة ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 24190 حالة والوفيات إلى 224.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383866

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