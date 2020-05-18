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وزير الصحة السعودي يكرم جراحا تناول وجبة الإفطار أثناء عملية جراحية

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : منذ 55 ثانية
وزير الصحة السعودي يكرم جراحا تناول وجبة الإفطار أثناء عملية جراحية

كل الوطن-  رنيم المشهراوى – متابعات-  : وجه وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، مدير صحة الحدود الشمالية عبدالله العازمي، بتكريم جراح قام بتناول إفطاره أثناء إجرائه عملية جراحية.

وكان رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر الدكتور عبدالرزاق الهزيمي، قد قال إن العملية الجراحية كانت عاجلة لمريض أربعيني ينزف دماغياً، وتصادف وقتها مع دخول وقت الإفطار، مما استدعى مبادرة الكادر تقديم الماء والعصير بشكل سريع لمواصلة العملية سريعاً، التي تكللت بالنجاح، بحسب ما ذكرت صحيفة “عكاظ”.

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​وأضاف الدكتور الهزيمي أن جميع الزملاء يسخّرون جهودهم على مدار الساعة ويقومون بمهماتهم في جميع الأوقات لإنقاذ حياة الناس في ظل مواجهة جائحة كورونا المستجد، لافتاً إلى أن العلميات الجراحية مستمرة دائماً ولا تعيقها أوقات الصيام.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383870

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