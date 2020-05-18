الداخلية السعودية تكشف عن المنطقة الأعلى تسجيلا لمخالفات “منع التجول”

كل الوطن- رنيم المشهراوى : كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم الاثنين، أن منطقة الرياض هي الأعلى تسجيلا لمخالفات منع التجول في المملكة، بنسبة 52%.

وقال الشلهوب في مؤتمر صحفي: “مؤشر المخالفات انخفض بصورة تدريجية مع دخول رمضان في مناطق المملكة كافة حتى وصل أدنى مستوياته باستثناء الرياض”.

وأضاف “منطقة الرياض تشهد ارتفاعا في مؤشر المخالفات منذ اليوم الـ10 من رمضان ولا تزال تسجل أعلى عدد مخالفات منع التجول بنسبة 39%”.

وأشار الشلهوب إلى أن الجهات الأمنية تنفذ حوالي 600 جولة ميدانية على أماكن التجمعات، و26 ألف جولة ميدانية على المنشآت التي سمح لها بالعمل.