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الداخلية السعودية تكشف عن المنطقة الأعلى تسجيلا لمخالفات “منع التجول”

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
الداخلية السعودية تكشف عن المنطقة الأعلى تسجيلا لمخالفات “منع التجول”

كل الوطن- رنيم المشهراوى :  كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم الاثنين، أن منطقة الرياض هي الأعلى تسجيلا لمخالفات منع التجول في المملكة، بنسبة 52%.

وقال الشلهوب في مؤتمر صحفي: “مؤشر المخالفات انخفض بصورة تدريجية مع دخول رمضان في مناطق المملكة كافة حتى وصل أدنى مستوياته باستثناء الرياض”.

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وأضاف “منطقة الرياض تشهد ارتفاعا في مؤشر المخالفات منذ اليوم الـ10 من رمضان ولا تزال تسجل أعلى عدد مخالفات منع التجول بنسبة 39%”.

وأشار الشلهوب إلى أن الجهات الأمنية تنفذ حوالي 600 جولة ميدانية على أماكن التجمعات، و26 ألف جولة ميدانية على المنشآت التي سمح لها بالعمل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383872

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