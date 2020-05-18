مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية لمواجهة “كورونا” للصحة اليمنية

كل الوطن – واس: سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الثانية من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19 ) في مختلف محافظاته، للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية بسيئون.

واشتملت الدفعة الثانية التي تم تسليمها اليوم على أقنعة واقية (ماسكات طبية) ومضخات للمحاليل الوريدية ومضخات لاعطاء الأدوية بالوريد إضافة إلى كاميرات حرارية للترصد الوبائي بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان اليمنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

وعقب التسليم أثنى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري بالمساعدات السخية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي في اليمن لتمكين القائمين على هذا القطاع من القيام بواجباتهم الإنسانية للمواطنين في هذه الجائحة.

ومن جانبه شكر مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعمه المتواصل والمستمر للقطاع الصحي مشيرا إلى أن هناك قوافل أخرى من الدعم في مجال الصحة ستصل تباعا لمساعد المختصين لمواجهة وباء كورونا مجددا الشكر لكل المنظمات والمراكز الداعمة لليمن لمواجهة وباء كورونا.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.