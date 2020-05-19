صحيفة مكة : وفاة رجل الاعمل الشيخ صالح كامل

كل الوطن – صحيفة “مكة” : أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الاثنين، بوفواة رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل.

وأعلنت صحيفة “مكة” السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وفاة رجل الأعمال صالح كامل.

وقامت شخصيات سعودية سهيرة بنعي رجل الأعمال الشهير، حيث قال الداعية عائض القرني عبر حسابه بموقع “تويتر”، “غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون”،

وأيضا نعاه الإعلامي السعودي وليد الفراج قائلا، “رحل اليوم العم الشيخ صالحكامل، لأول أشعر بهذه القدر من الحزن على فقد رجل كان بمثابة الأب بالنسبة لي، منحني الفرصة لموقع قيادي في وقت تكالبت فيه الظروف والرجال لكنه

وأبنائه الكرام كانوا خير سند وداعم في توقيت صعب بالنسبة لي، الله يرحمك يا أبو عبدالله”.

صالح كامل من مواليد مكة (1941) ونال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة أرت (ART)، راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.

كانت بداية الشيخ صالح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية، ثم عمل لمدة 10 سنوات في وزارة المالية كمستشار مالي.

ترك الشيخ صالح العمل في الحكومة السعودية واتجه للأعمال الخاصة حيث أسس شركته العملاقة “دلة بركة القابضة” عام 1969 التي تملك استثمارات في عدة مجالات داخل السعودية وخارجها مثل مصر وكثير من دول العالم.