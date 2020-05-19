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مشروب يُقوّي “مناعة الجسم” أمام “كورونا”.. ماهو؟

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
مشروب يُقوّي “مناعة الجسم” أمام “كورونا”.. ماهو؟

كل الوطن : وكالات: كشفت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن مشروب الماء الدافئ بعصير الليمون يساعد في تقوية المناعة أمام الفيروسات مثل “كورونا – كوفيد19″، وقد يفعل المعجزات للجسم.

وقالت الصحيفة: “يمكن أن تساعد الكمية المرتفعة من فيتامين C والبوتاسيوم الموجودة في الليمون أيضًا على تعزيز مناعة الجسم، إن تناول كوب من الماء الدافئ وعصير الليمون في الصباح يمكن أن يفعل المعجزات لصحتك”.

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وأشارت إلى أن مشروب “الماء بالنعناع” يساعد على إزالة السموم من الجسم؛ نظرًا لأن النعناع عشبة رائعة معبأة بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وهي مفيدة للبشرة أيضًا.

ويعد الماء ضروري لنقل المغذيات والمعادن إلى أجزاء مختلفة من الجسم وطرد السموم والنفايات منه، وبصرف النظر عن هذا، فإنه يساعد أيضًا على تنظيم درجة حرارة الجسم.

وبشكل عام عندما يكون الشخص مريضًا أو يعاني من الحمى، يُنصح بتناول الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، لأنه يساعد الجسم بشكل طبيعي على التخلص من السموم والبكتيريا التي تسبب المرض.

يساهم الماء أيضًا على حمل الأكسجين إلى خلايا الجسم المختلفة، مما يساعد بدوره على الأداء السليم للجسم، من المستحسن شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا للحفاظ على الصحة واللياقة.

عندما تكون مريضًا، حاول زيادة تناولك للماء، لأن الماء العادي هو الأفضل، ولكن إذا وجدت صعوبة في شرب 8 أكواب من الماء في اليوم، فيمكنك أيضًا إضافة الليمون أو النعناع إليه.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383932

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