فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة في لبنان

بيروت – د ب أ: أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان اليوم الثلاثاء إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من يوم 22 مايو المقبل على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل.

وقالت المديرية، بحسب ما ذكرته “الوكالة الوطنية للاعلام” اليوم، إنه سيتم فتح المساجد تدريجيا لبقية الصلوات بناء على التقارير الطبية من الأطباء أهل الاختصاص حول جائحة كورونا.

ودعت المديرية المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تعتمدها بوضع الضوابط والشروط الصحية لأداء صلاة الجمعة ـ وهي الوضوء في المنزل، واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم، وارتداء الكمامات والقفازات، وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد.

وطالبت بمنع حضور المصابين بأمراض مزمنة ومن تظهر عليه أعراض مرضية وكذلك عدم حضور كبار السن، والتباعد داخل المسجد في أثناء الخطبة والصلاة،وعدم المصافحة باليد، وعدم حضور النساء والأطفال لعدم وجوبها عليهم أصلا.

ودعت المديرية جميع أئمة المساجد وخطبائها ألا تتجاوز خطب الجمعة 10 دقائق.