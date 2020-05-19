“توكلنا” يوفر أساور ذكية للعزل وتصريح ساعة لرياضة المشي.. قريباً

كل الوطن – الرياض: أعلن تطبيق “توكلنا” المعتمد من “وزارة الصحة” والمخصص لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا عن توفير تصاريح وخدمات جديدة خلال فترة “منع التجول” أبرزها الحصول على تصريح لممارسة رياضة المشي.

وذكر التطبيق عبر حسابه على “تويتر” اليوم الثلاثاء أنه سيوفر قريبًا الحصول على “تصريح رياضة المشي” لساعة واحدة يوميًا داخل الحي، و”تصريح الحالات الإنسانية” للتنقل داخل وخارج المدن، مضيفاً أنه سيوفر أيضًا سبع خدمات تتمثل في “خدمة العزل المنزلي من خلال الربط بالأساور الذكية؛ بدلًا من العزل في المحاجر الصحية، وخدمة طلب سيارة إسعاف، الإبلاغ عن حالات كسر منع التجول، وخدمة المساعد الافتراضي، وعرض مخالفات منع التجول والاعتراض عليها، وخدمة التحذير عند الاقتراب من المخالطين والمصابين بفيروس كورونا، والكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه الإصابة بكورونا”.

الجدير بالذكر أن تطبيق “توكلنا” يوفر في الوقت الحالي الحصول على “تصريح تموين داخل الحي، وتصريح تموين طارئ، وتصريح عمل، وتصريح مؤقت لسائق، وتصريح موعد طبي”.