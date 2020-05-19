ارتفاع أسعار النفط وسط أنباء إيجابية عن نجاح لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

كل الوطن – وكالات : ترتفع أسعار النفط العالمية يوما بعد يوم وسط أنباء عن نجاح اختبار لقاح فيروس كورونا المستجد.

فبحسب البيانات المتداولة، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال لشهر يوليو بنسبة 0.29% ليبلغ سعر البرميل نحو 34.91 دولار أمريكي. كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر يوليو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.35٪ إلى نحو 31.76 دولارا أمريكيا للبرميل.

تأتي هذه الزيادة في أسعار النفط مع أنباء وتوقعات عالمية عن نجاح لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أشارت شركة ” Moderna” المتخصصة بمجال التكنولوجيا الحيوية أن اللقاح أعطى نتائج سريرية إيجابية واعدة.

وتزيد الأسعار في سوق السلع بسبب خفض الشركات حجم الإنتاج مقابل نمو الطلب عليها، وذلك بعد قيام العديد من الدول بتخفيف القيود المفروضة لإيقاف تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا وقررت “أوبك” وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة “أوبك+”، في أبريل/ نيسان خفض إنتاج الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لشهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، وهو خفض قياسي، ردا على الهبوط، بنسبة 30 في المئة في الطلب العالمي على الوقود، الناجم عن جائحة فيروس كورونا