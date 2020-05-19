تسجيل الدخول
» » “الصحة السعودية”: 2509 إصابات جديدة وتعافي 2886

“الصحة السعودية”: 2509 إصابات جديدة وتعافي 2886

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-19T17:55:32+03:00
2020-05-19T19:02:23+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
“الصحة السعودية”: 2509 إصابات جديدة وتعافي 2886

كل الوطن – الرياض: أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 2509 حالات مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق، حيث سجلت الرياض 730 وجدة 526 ومكة 385.

وقال في المؤتمر الصحافي اليومي حول الجائحة، إنه تم تسجيل 2886 حالة تعافٍ جديدة من فيروس #كورونا المستجد في المملكة.

اقرأ أيضا...

كما أكد العبدالعالي، أن التراخي في معايير التباعد يسبب ظهور بؤر للفيروس التاجي.

هذا وبلغ إجمالي الحالات التراكمي 59,854، وإجمالي الحالات النشطة 27,891 منها حرجة 251، وإجمالي حالات التعافي 31,634، وإجمالي حالات الوفاة 329.

وجاء تفصيل الحالات الجديدة في المملكة كالتالي:
26 % إناث، ذكور 74 %
9 % أطفال، 87% بالغين ، 4 % كبار السن
35 % مواطنين | جنسيات أخرى 65 %

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383959

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.