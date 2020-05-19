تسجيل الدخول
» » استطلاع: نصف سكان طهران لا يصومون رمضان

استطلاع: نصف سكان طهران لا يصومون رمضان

كل الوطن - فريق التحرير
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
استطلاع: نصف سكان طهران لا يصومون رمضان

كل الوطن – روسيا اليوم: قالت مؤسسة الطلبة الإيرانيين لاستطلاع الرأي (إيسبا)، إن نحو نصف سكان العاصمة طهران لا يصومون شهر رمضان الكريم.

وأوضح مركز الاستطلاع الحكومي أنه وفقا للمبادئ العلمية للاستطلاعات، فقد سأل عبر الهاتف عينة مكونة من 1004 مواطنين من أهالي طهران بشأن مواظبتهم على صيام شهر رمضان، فأظهرت النتائج أن 47.4% من السكان لم يصوموا الشهر، بينما أجاب 37.7% بأنهم صاموا كافة أيام الشهر أو غالبيتها.

اقرأ أيضا...

وبناء على نتائج الاستطلاع، فقد أجاب 13.8% أنهم صاموا بعض أيام شهر رمضان، بينما امتنع 1% عن الإجابة.

وحول سبب عدم الصيام، قال 50.9% من غير الصائمين، إنهم السبب كان مرضيا، فيما قال 12.1% إنهم لا يؤمنون بالصيام، وأجاب 8.2% بأنهم لم يصوموا تخوفا من كورونا.

ولفت المركز إلى أنه أجرى استطلاعا مشابها في رمضان العام الماضي، عبر طرح السؤال مباشرة على المواطنين في الشوارع، فتبين أن 49.7% من أهالي طهران لا يصومون.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383969

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.