لماذا يكون المدخّن أكثر عرضة للإصابة بـ “كوفيد-19”

كل الوطن – نوفوستي: أظهرت نتائج دراسة أمريكية أن التدخين لفترة طويلة يؤدي إلى زيادة تعبير البروتين ACE2 الذي يستخدمه الفيروس في التوغل إلى الخلايا السليمة.

وتفيد مجلة Developmental Cell، بأن العلماء، بعد دراستهم للبيانات السريرية، اكتشفوا في ثلاث مجموعات من المرضى المصابين بـ “كوفيد-19” تلفا في الرئة لدى الرجال وكبار السن والمدخنين. بعد ذلك ، قارن العلماء نشاط الجينات في رئات الأشخاص من مختلف الأعمار والجنس ، وكذلك في المدخنين وغير المدخنين.

وتقول جايسون شيلتزر، رئيسة فريق البحث، من مختبر كولد سبرينغ-هاربر للسرطان، “بدأنا بجمع البيانات التي تمكنا من الحصول عليها، وبعد دراستها وتحليلها، اكتشفنا أنه كما الفئران المعرضة للدخان في المختبر، كذلك المدخنين لديهم ACE2 نشط جدا”. وذلك لأن دخان السجائر يحفز تعبير الجين ACE2.

وكما هو معروف، تعتبر الرئتان المكان الأساسي لإنتاج ACE2 . ولتقييم التأثير المباشر للتدخين في تعبير الجين ACE2 في الرئتين. وقد اكتشف الباحثون بنتيجة مقارنة تعبير ACE2 في رئتي المدخن مع الذين لم يدخنوا ابدا. أن التدخين تسبب في زيادة كبيرة في تعبير الجين ACE2 بنسبة 30-35% مما عند غير المدخنين. ولكنهم لم يكتشفوا أي تأثير للعمر أو الجنس في مستوى ACE2 في الرئتين.

ومن المثير للاهتمام أن مستوى ACE2 في الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين كان مشابهًا لمستواه لدى غير المدخنين. لذلك ، يعتقد الباحثون أن التغيرات الحاصلة في الرئة يمكن أن تزول عند الإقلاع عن التدخين، ما يقلل من خطر تطور المرض الخطير.

وعلاوة على هذا، كشفت نتائج هذه الدراسة، أن تعبير ACE2 يزيد من خطر الإصابة بعدوى الفيروسات الأخرى، مثل الإنفلونزا والالتهابات الرئوية والانسداد الرئوي المزمن و التليف الرئوي المجهول السبب.