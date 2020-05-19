مصر..كشف تفاصيل جريمة قتل امرأة وعشيقها لزوجها وقت السحور

كل الوطن – وسائل إعلام مصرية: كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقتل مالك مخبز على يد زوجته وعشيقها بمدينة بدر، بعد العثور على جثة المجني عليه داخل سيارته.

وأكدت التحريات أن مرتكبي الواقعة هم زوجة المجني عليه، وعاملان أحدهما عمل سابقا بمخبز المجني عليه، حيث عقد العزم على التخلص منه بمساعدة زوجة المجني عليه والمتهم الثالث.

وقالت الأجهزة الأمنية أن المتهمين اشتريا سكينين، وتوجها إلى خط سير المجني عليه أثناء عودته لمسكنه بسيارته، ولدى وصوله قام أحدهما بشل حركة المجني عليه داخل السيارة، وقام الآخر بإلقاء مسحوق “النشادر” بوجهه مما أفقده الوعي وقاما بالتعدي عليه بعدة طعنات فأوديا بحياته.

وكانت أجهزة الأمن في مصر قد أعلنت القبض على زوجة أقدمت على تنفيذ مخطط شيطاني بالاتفاق مع عشيقها، حيث قاما بقتل زوج المتهمة وقت السحور في شهر رمضان.