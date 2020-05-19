بالفيديو.. ميسي يعلن دعمه لتركي آل الشيخ ضد سعود السويلم في “التحدي المرتقب”

كل الوطن – تويتر: نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، فيديو يظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يشجعه في تحد لمباراة خيرية في “البلايستيشن”.

وأرفق آل الشيخ الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر” بالقول: “لا تقلق ياميسي بلعب فيه”.

قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الاسكان واباخذ الميريا وتاخذ النصر واتحداك بعد💪 ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال



والوعد مثل ماحددت 29رمضان

وبشرط تكون بث مباشر للجميع🙏🏻❤️🇸🇦👍 pic.twitter.com/W8fiqvu5DZ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 18, 2020

يذكر أن آل الشيخ وسعود السويلم رئيس نادي النصر السابق تحديا بعضهما في “البلايستيشن”، واتفقا على عقد مباراة خيرية في اللعبة الإلكترونية يذهب ريعها إلى منصة “جود الإسكان”، وحظيت “مباراة التحدي” باهتمام عدد كبير من نجوم الرياضة والفن.

المصدر: وكالات