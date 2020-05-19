تسجيل الدخول
» » روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن العقوبات المفروضة على سوريا ومواجهة كورونا سوية

روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن العقوبات المفروضة على سوريا ومواجهة كورونا سوية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : منذ 36 ثانية
روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن العقوبات المفروضة على سوريا ومواجهة كورونا سوية

موسكو – سبوتنيك  :   دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن ممارسة العقوبات من جانب واحد، وإظهار التضامن مع الشعب السوري، ومواجهة “كوفيد-19” سويةً.

. وجاء في بيان الخارجية على صفحتها الرسمية، تعليقا على إجراء تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد: “تعيش سوريا منذ سنوات عديدة في

اقرأ أيضا...

سياق عقوبات الاتحاد الأوروبي الأحادية وغير القانونية، متجاوزة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي أدى في السابق إلى تعقيد عملية المساعدة الإنسانية للبلاد بشكل كبير. الآن، في حالة الجائحة، يبدو الحفاظ على

العقوبات بكامل قوتها غير إنساني تمامًا، ويتعارض بشكل واضح مع الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، لتخفيف وتعليق العقوبات الدولية التي تعوق مكافحة العدوى الفيروسية”.

وأضاف البيان: “نحن نحث الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ممارسة العقوبات الأحادية ضد سوريا. ندعو بروكسل إلى إظهار التضامن مع شعب هذا البلد الذي عانى طويلاً، لنواجه معًا التحدي الخطير الذي أثر على الجميع دون استثناء”.

ولفت ممثلو وزارة الخارجية الروسية الانتباه إلى التفسيرات التي نشرتها المفوضية الأوروبية في 12 أيار/مايو من هذا العام، بشأن إجراءات تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا في سياق مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

الحلبيون في زمن كورونا، حلب، سوريا
رغم كورونا… لماذا مدد ترامب العقوبات على سوريا وكيف ستتحرك دمشق؟
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384001

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.