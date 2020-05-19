قادة الفصائل الفلسطينية يجتمعون مع عباس لبحث مواجهة عملية ضم إسرائيل لأجزاء من فلسطين

موسكو – سبوتنيك. : كشف مصدر فلسطيني مطلع، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع بين قادة الفصائل الفلسطينية (المنضوية في اللجنة التنفيذية) وجهات فلسطينية أخرى اليوم، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبحث الأوضاع الراهنة في الإقليم ومساعي إسرائيل لضم أجزاء من فلسطين.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: ” ستجتمع اليوم كل القوى الفلسطينية في الساعة 9:30 مساء ( بتوقيت فلسطين) في مقر القيادة برام الله، ستكون هناك ما بين 30 و 40 شخصية، يعني كل الأمناء العامين للفصائل المنضوية في اللجنة التنفيذية. وستجتمع قيادات الفصائل الفلسطينية مع الرئيس (محمود عباس) لبحث الأحداث الراهنة في الإقليم، من بينها مساعي ضم أجزاء من فلسطين”.

هذا واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، خلال خطاب تنصيب الحكومة أمام الكنيست، أن الوقت قد حان لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على كل أرجاء إسرائيل، لافتا إلى أنه دعم لسنوات موضوع فرض السيادة الإسرائيلية.

وقبل ذلك ، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بأنه إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية فإنه سيكون هنالك مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة. وأكد أنه إذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في تموز/يوليو، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة في تموز/يوليو المقبل، مناقشة ضم مناطق فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، من بينها مناطق المستوطنات وغور الأردن.