“الصحة المصرية”: وفاة 14 شخصا و720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن – روسيا اليوم: أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 720 حالة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى وفاة 14 شخصا، لتكون بذلك أعلى نسبة إصابات يومية بالوباء تسجلها مصر حتى الآن.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

ولفت إلى خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيا.