كل الوطن – ميرور: يعمل العلماء من جامعة كنتاكي على تطوير قناع للوجه يقتل فيروس كورونا عند الاتصال به.

ووقع اقتراح القناع لأول مرة من قبل أستاذ الهندسة ديباكرا باتاشاريا، وتلقى الآن تمويلا لجعله حقيقة.

وسيتم صنع القناع من مواد أوراق مسطحة ذات بنية إسفنجية ستشمل إنزيمات تلتقط وتعطل فيروس SARS-CoV-2.

وأوضح البروفيسور باتاشاريا: “لدينا القدرة على إنشاء غشاء لا يعمل فقط على تصفية الفيروس التاجي الجديد بشكل فعال مثل قناع N95، ولكنه يعطل الفيروس تماما”.

وأضاف: “هذا الابتكار سوف يبطئ أكثر، بل ويمنع انتشار الفيروس. وستكون له أيضا تطبيقات مستقبلية للحماية من عدد الفيروسات المسببة للأمراض البشرية”.

ويغطي فيروس كورونا مسامير (تشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطحه)، تسمى بروتينات S التي تمنح الفيروس شكله التاجي، وتسمح بدخول الخلايا المضيفة مرة واحدة في الجسم.

ومع ذلك، فإن القناع الجديد سيحتوي على إنزيمات تحلل البروتينات التي ستلتصق بطفرات البروتين وتفصلها، ما يقتل الفيروس، وفقا للعلماء.

ويتوقع البروفيسور باتاتشاريا أن يستغرق صنع القناع نحو ستة أشهر ليتم الانتهاء منه واختباره.

وأضاف: “لدينا في جامعة كنتاكي موارد كبيرة في متناول أيدينا والعديد من الفرص للانخراط في أحدث الأبحاث عبر التخصصات. ويعمل العلماء معا ويقدمون خبراتهم لحل التحديات من أجل الصالح العام للبشرية، ليس فقط في وقت مثل هذا، ولكن كل يوم”.