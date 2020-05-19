هبوط اضطراري لمروحية روسية من طراز “مي-8” ومصرع طاقمها

كل الوطن- سبتونيك : أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعرض مروحية تابعة لها لهبوط اضطراري في ضواحي موسكو، ومصرع طاقمها متأثرا بجراحه.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، اليوم الاثنين: “في 19 أيار/ مايو، حوالي الساعة 20:00، وأثناء أداء رحلة تدريبية على بعد 20 كيلومترًا من قرية كلين (ضواحي موسكو)، هبطت مروحية من طراز “مي-8″ تابعة للقوات الجوية الروسية اضطراريا فوق منطقة خالية من السكان، وقد لقي طاقم المروحية مصرعه متأثرا بجراحه نتيجة الهبوط الاضطراري”.

وأضاف البيان: “وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطل فني تسبب في الحادث”.

وأعلنت خدمات الطوارئ لوكالة “سبوتنيك” عن مقتل 3 كانوا على متن الطائرة، خلال الهبوط الاضطراري في ضواحي موسكو، مشيرة إلى أن حالة تسجيلات الرحلة الجوية تم العثور عليهما في حالة مقبولة.

وذكرت الطوارئ أن “فريق البحث وجد التسجيلين الخاصين بالرحلة الجوية للمروحية المحطمة مي-8، وهما في حالة مقبولة”.