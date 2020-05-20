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السعودية تلغي عقوبة الجلد التعزيرية

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
السعودية تلغي عقوبة الجلد التعزيرية

كل الوطن – متابعات :  ألغت السعودية عقوبة الجلد التعزيرية، وأصدر المجلس الأعلى للقضاء في المملكة تعميما ينص على الاكتفاء بعقوبات أخرى تشمل الحبس والغرامة.

ذكرت ذلك صحيفة “عاجل” السعودية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن القرار جاء بناء على قرار المحكمة العليا.

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وأضافت: “أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميما يتضمن تبليغ كل المحاكم بالقرار الصادر من المحكمة العليا”.

وبحسب صفحة إمارة المدينة المنورة على “تويتر”، يتضمن التعميم أنه “على المحاكم، في سياق عقوبة الجلد التعزيرية، الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن”.

ولفت التعميم إلى أن “هذا المبدأ تم إقراره بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية وما صاحب ذلك من آثار، ووفقا لاختصاص المحكمة الواردة في المادة الـ13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا ومنه تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384014

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