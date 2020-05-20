«الصحة»: تسجيل 2593 حالة مؤكدة بفيروس كورونا

كل الوطن – الرياض : أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أنه تم تسجيل 2593 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، توزعت في مجموعة من مدن المملكة، 25 % منها للإناث و75 % للذكور،

وكانت نسبة 11 % من الحالات للأطفال، و80 % للبالغين، و3 % للفئة العمرية ما بين 65 فأكثر، و44 % من الحالات كانت للمواطنين، و56 % لغير الموطنين من جنسيات أخرى متعددة. وأبان الدكتور العبدالعالي أن إجمالي الحالات

المصابة والمؤكدة بفيروس الكورونا الجديد وصل 57345 حالة منذ أول ظهور للفيروس حتى اليوم، والحالات النشطة بينها 28277 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، والحمد لله معظمهم حالتهم مطمئنة ومستقرة، ومنها 237 حالة حرجة

تتلقى الرعاية اللازمة في وحدات العناية المركزة المخصصة للتعامل مع حالاتهم، مشيراً الدكتور العبدالعالي إلى أنه تم تسجيل 3026 حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد حالات التعافي 28748 حالة، ونسأل الله للجميع السلامة والعافية، وتم

تسجيل عدد 8 حالات وفاة من جنسيات متعددة سجلت في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وبريدة والدمام، تراوحت أعمارهم بين 27 و64 عاماً، كان يعاني معظمهم من أمراض مزمنة.