ضبط مقيم في الرياض بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر بغرض جمع الأموال بالتسول

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري ، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي الأنظمة أسفرت – بفضل الله- عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود في جمع الأموال بالتسول ، حيث يقوم بنقلهم من المنزل الذي يؤويهم فيه بحي الشميسي بمدينة الرياض إلى عدد من المواقع ، للتسول فيها، والعودة بهم في نهاية اليوم ، وجمع الأموال التي حصلوا عليها منهم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.