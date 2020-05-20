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ضبط مقيم في الرياض بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر بغرض جمع الأموال بالتسول

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
ضبط مقيم في الرياض بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر بغرض جمع الأموال بالتسول

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري ، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي الأنظمة أسفرت – بفضل الله- عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود في جمع الأموال بالتسول ، حيث يقوم بنقلهم من المنزل الذي يؤويهم فيه بحي الشميسي بمدينة الرياض إلى عدد من المواقع ، للتسول فيها، والعودة بهم في نهاية اليوم ، وجمع الأموال التي حصلوا عليها منهم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384058

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