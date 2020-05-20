حائل: ضبط عصابة تروج للمخدرات عبر “٠سناب شات”

كل الوطن – الرياض: تمكنت مكافحة المخدرات بمنطقة حائل من القبض علی شبكة ترويج تروج المخدرات عبر برنامج التواصل الإجتماعي سناب شات، وضبط بحوزتهم على كيلو غرام حشيش مخدر و300 حبة كبتاجون.